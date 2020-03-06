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Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

06.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:35Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
'nın ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle1205 sokak'ta bulunan bahçe kapısının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 18:57:20