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Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı

Çin'de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı.

23.08.2019 11:57 Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
Çin'de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtarırken, çocuğun sakin tavırları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Olay, Çin'in Jiangxi eyaletindeki Nanchang şehrinde meydana geldi. Kafası pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan 3 yaşındaki kız, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Ekiplerin parmaklık demirini kestiği sırada kızın sakin tavırları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü
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-Kafası sıkışan kız çocuğu
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Çocuğun sakin tavırları



Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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