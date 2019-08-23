Haberler» Güncel» Haber

Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı

Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldıÇin, (DHA)- Çin'de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı.

23.08.2019 12:08
Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
Çin, (DHA)- Çin'de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtarırken, çocuğun sakin tavırları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Olay, Çin'in Jiangxi eyaletindeki Nanchang şehrinde meydana geldi. Kafası pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan 3 yaşındaki kız, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Ekiplerin parmaklık demirini kestiği sırada kızın sakin tavırları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:36   Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Bakanlığın vereceği karar önemli
12:36   Vali Gürel, milletvekilleri ile birlikte incelemelerde bulundu
12:36   Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı
12:36   Yorgun merminin isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti - GAZİANTEP
12:36   Bisikletiyle "Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na" çıkan işçi Afyonkarahisar'da
12:36   Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
12:35   Ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı