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Kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

23.09.2019 17:38Kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Merkeze bağlı Çöken köyünde Golden kırması yavru köpeğin kafası, evin bahçesinin demir parmaklıklarına sıkıştı. Durumu fark eden köylüler, tüm uğraşmalarına rağmen köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. İtfaiyeye haber verilmesinin ardından kısa sürede köye gelen ekip, demir parmaklığı keserek köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılma anları, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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