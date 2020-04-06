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Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti

Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti Uşak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru sokak köpeği jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:52
Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
UŞAK - Uşak 'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru sokak köpeği jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Ulubey ilçesinde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların evde kal çağrısına uymasıyla sokakta bulunan ve aç kalan hayvanlar için vefa ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Ulubey jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttıkları sırada bir yavru köpeğin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Ekipler, teneke konserve kutusunu çekip çıkararak yavru köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Konserve kutudan kurtarılan köpeğin mutluluğu görüntülere yansırken, ekipler tarafından köpeğe mama verildi. Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ulubey, Uşak, Yerel

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Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
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