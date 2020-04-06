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Kafası konserveye sıkışan yavru köpek jandarma tarafından bakım altında

Kafası konserveye sıkışan yavru köpek jandarma tarafından bakım altında Veteriner hekim kontrolünün ardından yavru köpeğe jandarma sahip çıktı Uşak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpek veteriner hekim kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından bakım altına alındı.

06.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:17
Kafası konserveye sıkışan yavru köpek jandarma tarafından bakım altında
Veteriner hekim kontrolünün ardından yavru köpeğe jandarma sahip çıktı
UŞAK - Uşak 'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpek veteriner hekim kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından bakım altına alındı.
Ulubey İlçesi'nde meydana gelen olayda jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptığı esnada yavru sokak köpeğinin kafasına konserve kutusu sıkıştığını gördü. Harekete geçen ekipler konserve kutusunu çekip çıkararak yavru köpeği kurtardı. Ardından kontrol amaçlı veteriner hekime götürülen köpekte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Yavru köpek kontrolünün ardından diğer sokak hayvanlarıyla birlikte Ulubey İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi. Burada süt ve mama ile beslenen yavru köpek jandarma tarafından bakım altına alındı. Kafası konserveye sıkışan yavru köpek jandarma tarafından bakım altında

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Uşak, Genel

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Kafası konserveye sıkışan yavru köpek jandarma tarafından bakım altında
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