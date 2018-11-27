27 Kasım 2018, 21:52
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Kafası Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pencereden dışarı çıkmaya çalışırken kafası parmaklıklara sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pencereden dışarı çıkmaya çalışırken kafası parmaklıklara sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Eda Yanmaz (7), Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2060 sokakta bulunan evlerinin birinci katındaki penceresinden dışarı çıkmaya çalıştı. Pencerede bulunan demir parmaklıklardan vücudunu geçiren Yanmaz, kafasını geçiremedi. İki demir arasında sıkışıp kalan Yanmaz, tekrar içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Çocuğun sıkıştığını fark eden yakınları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen Denizli büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak ailesine teslim etti. Denizli,Pamukkale,İtfaiye
27 Kasım 2018 Salı 21:52



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