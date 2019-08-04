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Kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

04.08.2019 15:40 Kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpeği gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası yardımıyla tel örgünün demirini kesip, köpeğin kurtulmasını sağladı. Kafası sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, bir süre etrafını gözledikten sonra koşarak uzaklaştı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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