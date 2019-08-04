Haberler» Güncel» Haber

Kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

04.08.2019 15:55
Kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpeği gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası yardımıyla tel örgünün demirini kesip, köpeğin kurtulmasını sağladı. Kafası sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, bir süre etrafını gözledikten sonra koşarak uzaklaştı.
(İHA)

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:05   MUĞLA SILA'DAN YAZ KONSERLERİNE KARANFİLLİ BAŞLANGIÇ
17:04   Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764...
17:03   Terk edilen eşeği İzmirli hayvansever sahiplendi
17:02   İçişleri Bakanı Soylu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
17:01   Kızıl Khmer örgütü liderlerinden Nuon Chea öldü
17:01   Alanya'da nemden bunalan sahile koştu
17:00   Honduras'daki dang humması salgını