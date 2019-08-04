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Kafasına bir el ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde beylik tabancası ile kafasına bir el ateş eden polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04.08.2019 21:00 Kafasına bir el ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde beylik tabancası ile kafasına bir el ateş eden polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Koçarlı Polis Lojmanlarındaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru evli ve bir çocuk babası Emrah Korkmaz evde beylik tabancası ile kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakınları odaya girdiklerinde Korkmaz'ın kanlar içinde kaldığını görerek, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis memuru Korkmaz'ı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis memuru Korkmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
(İHA)

Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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