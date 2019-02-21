Kafasına Demir Boru Düşen İşçi Öldü

Aydın
'ın Söke
ilçesinde, kafasına demir su borusu düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ
) çalışanı Musa Aydoğdu, Bağarası
Mahallesi'ndeki su deposunda onarım yaparken vinç üzerinde bulunan demir boru başına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Söke, Aydın, İşçi, Güncel
Kaynak: AA