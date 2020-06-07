Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

07.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:53
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.
O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Özdere, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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