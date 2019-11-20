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Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandıÇorum'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı.

20.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:14
Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı
'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal'ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal'a ilk müdahalede bulunan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kapağın açıldığının farkında olmayan sürücü ise yoluna devam etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kamyonet sürücüsü, daha sonra polis merkezine teslim oldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Bal'ın kafasına çarptığı, yere düşen kişiye çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.
Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

Çorum, Kale, Güncel

Kaynak: DHA


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