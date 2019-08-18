Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.

18.08.2019 21:33 Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçası düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:26   Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı
22:23   Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandı
22:20   Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti
22:14   Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti
22:11   Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
22:11   İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
22:04   İsrail, Kudüs'te stadyuma baskın düzenledi