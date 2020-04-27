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Kafasına tencereyi geçiren türkücü 'tas tıraşı' oldu

Sanatçı Aydın Aydın, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kafasına tencere geçirerek türkü eşliğinde 'tas tıraşı' oldu.

27.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:10
Kafasına tencereyi geçiren türkücü 'tas tıraşı' oldu
Sanatçı Aydın Aydın, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kafasına tencere geçirerek türkü eşliğinde 'tas tıraşı' oldu.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obeziteye dikkat çekmek için klip hazırlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, dünyada on binlerce cana mal olan korona virüsüne karşı da boş durmadı. Hakkari'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' şarkısını besteleyen Aydın Aydın, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için de "Ye ye ye reçetesiz ilaç bunlar hepsini ye" şarkısı yapmıştı. Son olarak berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle saç ve sakal tıraşı konusunda sıkıntılı günler yaşayanlara da Aydın Aydın'dan bir öneri geldi. Türkücü Aydın Aydın, erkeklere evde saç tıraşı için önerilerde bulunan bir video çekerek, Anadolu'da geçmişte kullanılan tas tıraşını hatırlattı. Kafaya bir tasın konularak etrafındaki saçın tıraş makinesi ile alınmasından oluşan saç tıraşı, günümüzde Amerikan saç tıraşı olarak bilindiğini ifade eden Aydın Aydın, bu tıraşın çok eski zamanlardan beri Anadolu'da yapıldığına dikkat çekerek tas tıraşının bizim kültürümüz olduğunu kaydetti. Amerika'nın birçok kültürel gelenek göreneği kopyalayıp kendine mal etmesi gibi Anadolu tas tıraşını da götürüp 'Amerikan tıraşı' diye pazarladığına dikkat çeken Aydın Aydın, kafasına geçirdiği tencereyle bir türkü eşliğinde tas tıraşını yaptırarak sevenlerine evde kalın çağrısını yineledi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Aydın, Güncel, Haber
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