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Kafasını merdivene sıkıştıran ineği itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafasını merdivene sıkıştıran inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:00 Kafasını merdivene sıkıştıran ineği itfaiye kurtardı
'nın ilçesinde kafasını merdivene sıkıştıran inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde kafasını merdivene sıkıştıran ve panikle sağa sola koşturan ineği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kafasına sıkışan merdivenden uzunca bir süre kurtarılamayan ve çaresiz kalan ineğin yardımına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığına bağlı Karasu İtfaiye ekipleri koştu. Panikle koşturan inek, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrasında kafasındaki merdivenden kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

İtfaiye, Sakarya, Karasu, Güncel

Kaynak: İHA

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