Haberler » Güncel » Kafe cinayeti şüphelisi adliyede - Haber

Kafe cinayeti şüphelisi adliyede

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.

17.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:01Kafe cinayeti şüphelisi adliyede

HATAY'ın ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y.  bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Abidin K., taburcu olduktan sonra sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek getirilen Abidin K., merdivenlerden polis yardımı ile çıkarak içeri alındı. A.K, gazetecilerin 'Cinayeti neden işledin?' sorusuna, "Ben cinayet işlemedim" diyerek cevap verdi.



İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:48 Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haber
20:48 Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Haber
20:40 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mültecilere yardım etmek insanlığın onurudur" - Haber
20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:49:21