Haberler » Güncel » Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2) - Haber

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)

DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUMBursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok konuşulan Nadire Çiğdem (77), Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

29.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:20Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)

DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUM

'nın ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok konuşulan Nadire Çiğdem (77), Demirören Ajansı'na konuştu.

Türk bayrağını çok sevdiğini ve saygı duyduğunu ifade eden Çiğdem, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Bayrağımı çok seviyorum. 70 yıl oldu biz Türkiye'ye geleli. Vatanını sevmeyen kişinin ne işi var burada? Atatürk sevgisi, vatan sevgisi var bizde. Atatürk olmasaydı, vatanımızı nereden bulacaktık. Buralara gelemezdik bile. Her gün bu yoldan geçiyorum. Bayrak görünce içim sızlıyor. Bayrağımı çok severim. Ne mutlu bize ki babamızdan böyle güzel bir emaneti aldık" diye konuştu.

Öte yandan kafenin sahibi Fırat Yurdakul, Nadire Çiğdem'e çiçek vererek, elini öptü.

Yavuz YILMAZ/INEGOL (Bursa),



İnegöl, Bursa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:41 Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"
13:41 Samsun carrefoursa ve tog işbirliğinde samsun'daki öğrencilere kırtasiye desteği
13:41 Ankara chp'den 'doğa hakları manifestosu'
13:41 Spor olcay şahan: kendimi bulmak zaman aldı
13:40 Tokat'ta "sertifikalı çoban" adayları ders başı yaptı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
09:57 Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:42:39