Kafe ve restoranlar yeniden açılmak için hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar, yeniden açılmak için hazırlanıyor.

29.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar, yeniden açılmak için hazırlanıyor.
Kırklareli'nde birçok kafe ve restoranda hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.
İşletmeler, iş yerlerinin açılacağı tarih olan 1 Haziran'ı heyecanla bekliyor.
Kafe ve restoran işletmecisi Berkay Çamlı, AA muhabirine, işletmesini yeniden açacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını sevinçle takip ettiklerini anlatan Çamlı, vatandaşların sağlığını ön planda tutarak hizmet vereceklerini vurguladı.
"İlk amacımız görsel değil, sağlık"
İşletmelerinde salgına karşı tedbirli olacaklarını anlatan Çamlı, "Bugün itibarıyla işletmelerimizde temizlik çalışmalarımıza başladık. Heyecanlıyız, iş yerimizi ilk gün açıyormuşuz gibi olduk. İnşallah düzgün bir şekilde başlar ve hizmet veririz. Temizliğimizi daha steril bir şekilde yapıyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde sağlıkları bizden soruluyor. Onlar için daha verimli çalışmaya özen göstereceğiz. Bardaklarımız tek kullanımlık olacak, ilk amacımız görsel değil, sağlık." diye konuştu.
Çamlı, işletmesinde oturma düzenine özen göstereceklerini, bu kapsamda fazla olan sandalye ve masaları depoya kaldıracaklarını aktardı.
Restoran işletmecisi Mehmet Eskin de bir süredir sadece paket servisi yaptıklarını, iş yerlerinin tamamen açılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.
İşletmelerinde salgına karşı her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Eskin, hastalık sona erene kadar bu önlemleri uygulayacaklarını sözlerine ekledi. Kafe ve restoranlar yeniden açılmak için hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Çamlı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan’ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Haber
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bitlis’te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Haberler››Güncel››Kafe ve restoranlar yeniden açılmak için hazırlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:35: Başkent'te kar - Haber 10:35: Bakan Mustafa Varank: "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün... - Haber 10:34: Çocuklara Mutlu Masallar - Haber 10:34: Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı - Haber 10:33: Edirne'de AK Parti heyeti esnaf ve kurumları ziyaret etti - Haber 09:14: Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir - Haber 09:09: Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler - Haber 08:14: Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor - Ekonomi 01:27: Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü - Haberler 10:11: Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma - Haberler