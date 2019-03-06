Kafede Buluşup Sohbet Ederek Yabancı Dil Öğreniyorlar

Erzurum
'daki Atatürk
Üniversitesince kampüste başlatılan "Speaking Cafe" etkinliğinde bir araya gelen Türk ve yabancı öğrenciler, sohbet ederek birbirlerinin dilini öğreniyor.
Üniversitenin Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezince, üniversite yerleşkesindeki bir kafede, öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi için "Speaking Cafe" etkinliği başlatıldı.
Bu sayede üniversitede eğitim gören 8 ülkeden 100 yabancı öğrenciyle Türk öğrenciler hem sohbet ediyor hem de birbirlerinin dilini öğrenmeye çalışıyor.
Birçok öğrencinin yabancı dil öğrendiği ya da yabancı dilini geliştirdiği etkinlik dolayısıyla üniversite yerleşkesindeki Mavi Salon'da program düzenlendi.
Etkinliğe destek olanlara sertifika verilen programda konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, yürüttükleri "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm
Projesi" ile öğrencilere uluslararasılaşma konusunda yeterli eğitimi vermek istediklerini söyledi.
Öğrencilerin yıllarca kariyer merkezinin yokluğunun sıkıntısını çektiğini ifade eden Çomaklı, "Öğrenciler bizim en önemli paydaşımız ve yaptığımız projelerde ortaya güzel manifesto koyma başarısını gösterdiler. Uluslararasılaşma hedefimiz var ve bunun da merkezine dil oturuyor." diye konuştu.
"Speaking Cafe"lerde sadece yabancı dil konuşuluyor
Çomaklı, bu kapsamda sadece yabancı dillerin konuşulduğu Speaking Cafe'ler oluşturduklarını kaydederek, "Öğrencilerimiz için tamamen yabancı dilin konuşulduğu ortamların oluşturulmasını sağladık. Sadece İngilizce değil Almanca, Fransızca ve birkaç dilin daha konuşulduğu kafeler oluşturduk. Bu çalışmalarımız sonucu yerinde uluslararasılaşma diye yeni bir kavram da ortaya çıktı." dedi.
Yabancı dilde eğitim veren fakülte sayısını artırmaya da başladıklarını belirten Çomaklı, "Son toplantımızda 5 fakültemizde yabancı dilde eğitim vermeyi kararlaştırdık ve bunu artırmaya devam edeceğiz. Sonuçta uluslararası arenada olacaksanız yabancı dil bunun olmazsa olmazıdır. Kampüs içerisinde bu kapsamda yeni ortamlar oluşturmayı da düşünüyoruz." diye konuştu.
Çomaklı, yapılan çalışmalarla dil öğreniminde teorik bilginin yanı sıra pratik yapma fırsatının da yakalandığının altını çizerek, bu çalışmaların öğrencilere iş hayatında önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ensar Sağırman ise uluslararasılaşmanın farklı kültürleri tanımak ve onlarla yaşamayı öğrenmek olduğunu vurguladı.
Sağırman, "Speaking Cafe" etkinliğiyle birlikte dil öğrenimi konusunda bir adım attıklarını belirterek, "Dil anlamak ve anlamlandırmak için temel unsurudur. Speaking Cafe ile öğrencilerimiz hem dil becerilerini geliştirip hem farklı kültürler tanıyıp hem de kendilerinden çok uzaklarda yaşayan insanlarla bir araya gelmektir." dedi.
Etkinliğin ilgi görmesinden mutlu olduğunu dile getiren Sağırman, "Şu an 8 farklı ülkeden 100 öğrenciyle "Speaking Cafe" etkinliğini devam ettirmekteyiz. İmkanlar dahilinde bu sayının artması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Çomaklı, Kültür Sanat
Kaynak: AA