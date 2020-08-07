Yangın söndürme çalışmaları Zonguldak'ta kafede çıkan yangın söndürüldü

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ta bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesinde bulunan bir kafede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden iş yeri çalışanları, alevler kısa sürede büyüyünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına altına aldı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.