03.07.2019 17:27
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Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.
İlçede kafe işleten Mürşit Sönmez, gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.
Haftanın iki günü, kafede kitap okuyan müşterilerine ücretsiz içecek ikramında bulunan Sönmez, kampanyaya gençlerin ilgi gösterdiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla yaptığı görüşme sonucu böyle bir karar aldığını belirten Sönmez, kitap okumak için kafeye gelenlerin sayısının sürekli arttığını ifade etti.
Üniversite öğrencisi Cihat Akdeniz ise duyarlılığından dolayı Sönmez'e teşekkür ederek, insanlarla kitapları buluşturmanın en güzel yollarından birinin bu olduğunu aktardı. Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı
Kaynak: AA
Şemdinli, Hakkari, Kültür Sanat

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