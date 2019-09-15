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Kafede otururken başına yorgun mermi isabet etti

KIRIKKALE'de kafede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Mesut Albayrak (35), yaralandı.

15.09.2019 18:53Kafede otururken başına yorgun mermi isabet etti
KIRIKKALE'de kafede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Mesut Albayrak (35), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerine bulunan kafede meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Mesut Albayrak'ın başına, nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti. Yere yığılan Albayrak, olay yerine çağrılan ambulans ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Albayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri Albayrak'ı yaralayan merminin nereden, kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.



Kırıkkale Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Güncel

Kaynak: DHA

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