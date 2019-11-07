Haberler » Güncel » Kafedeki kasadan madeni paraları çalan hırsız, kamerada

Kafedeki kasadan madeni paraları çalan hırsız, kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kafeye girerek kasadaki madeni paraları çalan B.K., tutuklandı.

07.11.2019 22:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:29 Kafedeki kasadan madeni paraları çalan hırsız, kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kafeye girerek kasadaki madeni paraları çalan B.K., tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit'te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, iş yerinin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., bir süre gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı ise  kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Polis, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:14:23