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Kafedeki silahla yaralama olayına 12 gözaltı

Samsun'da kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan bir gencin yakalanması olayıyla ilgili toplam 12 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59 Kafedeki silahla yaralama olayına 12 gözaltı
'da kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan bir gencin yakalanması olayıyla ilgili toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde bulunan bir kafede dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki S.G., kafede otururken pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Her iki bacağından yaralanan S.G., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan S.G., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırgan kaçtı. Bu sırada olay yerine gelen yaralı gencin yakınları ile polis arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 5'i yaşı 18'den küçük toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı, Çocuk Şube Müdürlüğündeki 5 kişi ile Cinayet Bürosundaki 7 kişiye ek gözaltı süresi verdi. 7 kişi yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 12 kişinin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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