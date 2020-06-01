KAFELER MÜŞTERİLERİNE KAPILARINI AÇTI

İstanbul'da bir kafe cansız mankenlerle sosyal mesafe önlemi aldıHaber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-İbrahim MAŞEİSTANBUL, DHAKoronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar bugün itibarıyla açıldı.

01.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:19
İstanbul'da bir kafe cansız mankenlerle sosyal mesafe önlemi aldı
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-İbrahim MAŞEİSTANBUL, DHA
Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar bugün itibarıyla açıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. İstanbul'da bir kafe cansız mankenlerle sosyal mesafe önlemi aldı.
Yaklaşık 3 aydır sadece paket servis hizmeti veren mekanlar, bugünden itibaren belirli kurallar çerçevesinde açıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'ndeki kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bu tür işletmelerde sosyal mesafenin korunması için masalar arasına en az 1.5 metre mesafe bırakılması, aralıklı oturma düzenine geçilmesi ve oturması yasak yerlere uyarı yazısı konulması gibi önlemler alındı. İstanbul Taksim'de bir kafe cansız mankenlerle sosyal mesafe önlemi aldı. Gelen müşterileri de gülümseten bu önlem sayesinde sosyal mesafe kuralına da uyuluyor.
Açılışın ilk gününde kafeye gelen müşterilerden Metin Can Alkan cansız mankenli önlemi renkli bulduğunu belirterek, '2 buçuk aydır evde çok sıkıldık. Mankenlerle güzel olmuş. Dolu da gözüküyor. Renkli olmuş. Masada 'buraya oturmayın' yazınca korku da oluyor insanda. Bu şekilde tatlı olmuş dedi.
Başka bir müşteri Zeynep Özgüvenç de, çok orijinal bir fikir olduğunu dile getirdi. Özgüvenç, 'Manken olayı çok orijinal bir fikir olmuş. Kimse de yok zaten. Çok hoşuma da gitti. Kalabalık da duruyor. İzole olunmuş havadan biraz insanı kurtarıyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Ben de şimdi fotoğraf çektim ve babama gönderdim diye konuştu.
Öte yandan, İstiklal Caddesi'nde çoğu mağaza ve kafenin açıldığı görüldü. Mağazaların girişinde koronavirüse karşı uyarı yazıları, dezenfektan üniteleri ve ateş ölçmek için personel bulunuyor. İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu kameralara yansıdı. KAFELER MÜŞTERİLERİNE KAPILARINI AÇTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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