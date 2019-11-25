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Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu

İlk defa kafes dövüşüne çıkan ancak rakibine 32 saniyede yenilen Sabriye Şengül canlı yayında "Rakibime değil hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

25.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:46

Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül, tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde rakibine yenildi. Şengül, Bellator Londra'da ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi tarafından üst üste yumruklara maruz kaldı. Milli sporcu, katıldığı canlı yayında "Ben rakibime yenilmedim, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"HIRSIMA YENİLDİM"

MMA'ye katılan ilk Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Maç sırasında yaşadıklarını anlatan Sabriye, "Yapmamam gerken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, hırsıma yenildim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"SPORCUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyerek hakkında yapılan "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti. Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.

MAÇTAN SONRA KİMSEYLE KONUŞMADI

Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.

Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül,

Sabriye Şengül, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (33)
M.ALİ:Boş boş konuşmayın, daha iyisini yapamıyorsanız susun. En iyi MMA dövüşçüsü gösterilen 16. saniyede nakavt olduğunu unutmayın.
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1 3
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MURTAZA:en iyi dövüşçüyle bu kezbanı nasıl kıyaslıyonki??:)))
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0 0
MALİ:en iyi dövüşçü dediğinin onlarca nakavtı ve zaferi vardır sen ne konuşuyon değişik daha bu kezban adımını atar atmaz 32 saniyede nakavt olmuş:)))))
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4 2
DUGMESİZ:patlak misir
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1 1
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BRONZBOMBER:SEN CESARET EDİP ORAYA ÇIKTIN. CESARET EDEMEYENLERİN KONUŞMAYA HAKKI YOK.
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5 4
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DURDU:milyonluk olacağımı bilsem bende çıkar dayak yerim ne varki cesaretle bi alakası yok
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3 0
DEDİ DUMRUL:iyi o zaman her cesaret edeni el üstünde tutup milyonluk edelim kafaya bak:))))
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3 0
HAKAN GÜLLE:milletce asıl biz utanmalıyız. Bir kızın üzerine bu kadar gidilmemeli, sonuçda spor bu yenmekde yenilmekte var. üzülme sende kardeş, herkes bruce lee olamaz. buna rağmen o ringe çıkman bile büyün cesaret. İnşallah Rabbim güç kuvvet versin sana.
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1 4
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SRET:insan yaptığı işi beceremiyosa her yenildiğinde bahane buluyosa bu işi beceremiyorsa ben değil onun utanması lazım ister kaybetsin ister kazansın bana bi yararı yookki
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4 1
GÜLLÜ HAKAN:beceremiyosan yapmıcan bu işi nokta:))
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2 1
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