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Kafesine haciz geldiği iddia edilen Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı, kafesine haciz geldiği iddialarına sosyal medya hesabından isyan etti. Subaşı "Artık hakkımda yalan haberler yapmayın" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:36

Her yaptığıyla olay olan Şeyma Subaşı'nın büyük hayallerle açtığı kafesiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde 1. yıldönümünü gösterişli bir partiyle kutladığı kafesine haciz geldiği iddia edilmişti. Ünlü fenomen hakkında çıkan haciz haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaştı.

1 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENDİ

1 yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen kafenin kirası Ekim ayında Şeyma Subaşı'na devredilmişti.

"YALAN HABER YAPMAKTAN BIKMADINIZ MI?"

Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddiaları üzerine Şeyma Instagram hesabından "İflas haberleri sonrası annem beni aradı. Benim hakkımda doğru haber yapsanız ne olur? Sürekli yalan haber yapmaktan bıkmadınız mı? Kafeye haciz gelmedi" sözleriyle haciz söylentilerine son noktayı koydu.

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Kafesine haciz geldiği iddia edilen Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (18)
BALIKÇI SEZGİN:MEZGİT BALIĞI GİBİ.
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BERBER METE:Tipe bak tipe.
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VODİN:Bunun estetiksiz hali berbatos :)
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SOUL EDGE:Halımızda geldi hereke den, yerli ve milli hatta milliyetçi(!)
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123:Reyize müteşekkiriz sayesinde(!)
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VN:senin ve acunun vicdan muhabesinde sorunlari var
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AVNİ:yeşil gözlüm şeyma.ben aslıyı artık sevmiyorum.ben seni seviyorum.
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ŞEYMA:Ama ben Aslıyı seviyorum
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BİRİSİ:ASLI UZUN PAÇALI DON GİYİYOR.HABERİN OLSUN AVNİ.
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007:Kaybol be tipsiz
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