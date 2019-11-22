Kafesine haciz geldiği iddia edilen Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Her yaptığıyla olay olan Şeyma Subaşı'nın büyük hayallerle açtığı kafesiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde 1. yıldönümünü gösterişli bir partiyle kutladığı kafesine haciz geldiği iddia edilmişti. Ünlü fenomen hakkında çıkan haciz haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

1 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENDİ

1 yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen kafenin kirası Ekim ayında Şeyma Subaşı'na devredilmişti.

"YALAN HABER YAPMAKTAN BIKMADINIZ MI?"

Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddiaları üzerine Şeyma Instagram hesabından "İflas haberleri sonrası annem beni aradı. Benim hakkımda doğru haber yapsanız ne olur? Sürekli yalan haber yapmaktan bıkmadınız mı? Kafeye haciz gelmedi" sözleriyle haciz söylentilerine son noktayı koydu.