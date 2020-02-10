Kafesteki güzeller podyuma çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen güvercin güzellik yarışmasında, kente özgü ' Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler yarıştı.

Klasik Hünkari Sevenler Birliği ve Manisa Azmanı Sevenler Birliği, 6'ncı Hünkari ve Manisa Azmanı Güzellik Yarışması'nı Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan etkinliğe Çanakkale, Balıkesir, İzmir , Bursa, Manisa ve Uşak'tan 200'ün üzerinde kişi güvercinleriyle katıldı.

Manisa Azmanı'nı Sevenler Birliği adına konuşan organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz, "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari, Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olmasına rağmen sayıları sürekli azalıyordu. 6 yıl önce başladığımız yarışmamıza, ilgi artarak devam etti. Biz Hünkari'nin ve Manisa Azmanı'nın çoğalması için bu yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Hakem heyetinden Ahmet Oyar, "Toplam 16 ayrı değerlendirmemiz oluyor. Hünkari ve Manisa Azmanı'nda birbirinden farklı özellikler mevcut. Bu özellikler ışığında değerlendirmemizi yapıyor, puanlarımızı veriyoruz" dedi.

Yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldığını belirten Niyazi Helvacı, "10 yıldan beri güvercin besliyorum. Daha önce birçok yarışmaya katılmıştım. Ancak hiç birinciliğim yoktu. İlk defa bir yarışmada güvercinimin birinci olmasından dolayı çok mutluyum" dedi. Manisa'nın Kula ilçesinden yarışmaya katılan Hilal Erkan, "Daha öncede katıldığım yarışmalarda birinciliklerim vardı. Bugünde yine güvercinimle birinciliğe ulaştık. Çok mutluyum" dedi. Bir diğer yarışmacı Gökhan Akdemir ise, "Ben yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldım. 4 yıldan buyana Hünkari besliyorum. Birçok yarışmada derece elde etmiştim. Bugünde Salihli'den birincilikle ayrılıyorum" dedi.