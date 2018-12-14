Kafeterya Yangını

Adana
'da bir kafeteryanın mutfak bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre merkez Çukurova
ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi
'ndeki bir kafeteryanın mutfak bölümünde duman çıktığını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Kafeteryanın mutfak kısmı, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekipleri yaptığı inceleme sonucu yangının mutfaktaki ocak üzerinde unutulan kızgın yağ nedeniyle çıktığını tespit etti.
Güzelyalı Mahallesi,İtfaiye,Adana
14 Aralık 2018 Cuma 20:16