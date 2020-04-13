Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'nın İznik ilçesinde girdiği kafeteryadan bilgisayar kasasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
13.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:00
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Ay'a ait kafeteryaya gece yarısı giren hırsız, kasa da para bulamayınca işletmenin bilgisayar kasasını çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, bilgisayar kasasını çalan hırsızın peşine düştü. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İsmail Ay, İznik, Bursa, 3. Sayfa