Haberler » Güncel » Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandı

Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandı

Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandıİZMİT'te bir kafeye girerek kasada bulunan madeni paraları çalan B.K., yakalandı.

07.11.2019 22:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:40
Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandı
İZMİT'te bir kafeye girerek kasada bulunan madeni paraları çalan B.K., yakalandı. Hırsızlık anı kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün gece saatlerinde İzmit'te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, kafenin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., içeride bir süre gezindikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., burada tamamlanan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandı

Polis, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
00:11   Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman
00:08   "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
00:06   Brezilya, ilk kez BM'de Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına "hayır" dedi
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
23:20   Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim
22:44   Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
22:45   Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
8.11.2019 00:30:01