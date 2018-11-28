Kafkas Arısı Çalıştayı" Sona Erdi

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından Kafkas arısının Türkiye
'deki en yaygın yaşam alanı olan Ardahan
'da, bu arı türü ile arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen çalıştay sona gerdi.
Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının yaygınlaştırılması ve arıcılığın geliştirilmesi için, dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda başlayan çalıştayın bugünkü iki oturumunda arıcılığın sorunları ile katılımcıların önerileri ele alındı.
Arıcılar ile uzmanların fikir alış verişinde bulunduğu çalıştayda Ardahan'ın yanı sıra Erzurum
, Kars
, Artvin
ve Ordu
'dan gelen arıcılar ve ilgililer, bölgede arıcılığın hak ettiği noktaya gelmesi için çok yönlü çalışma gerektiğine vurgu yaptı.
ARÜ Öğretim Görevlisi Kemal Yazıcı
, Ardahan'ın arıcılıkta çok önemli potansiyele sahip olduğunu ancak genç arıcıların bu işi yeterince ilgi duymamasının sorun olduğunu ifade ederek, yapılacak desteklerin bölgeye ve genç arıcılara özgü olmasını beklediklerini söyledi.
Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Ağtürk ise, çalıştayın son derece verimli olduğunu ifade etti.
Bu tür çalıştayların devamını dilediklerini belirten Ağtürk, şunları kaydetti:
"Özellikle katılımcılarımızın sunumları, anlamlı tartışmaları ve çalıştayın her bölümündeki aktif katılımlardan ötürü herkese teşekkür ediyorum. Uzun oturumlar sonunda birlikte çalışmak, istişare etmek ve ortak çözümler üretmekle müşterek sorunlarımızın üstesinden gelinebileceğini bir kez daha test etmiş olduk." diye konuştu.
Çalıştay, katılımcılara plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:31