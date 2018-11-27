Kafkas: "Fenerbahçe Maçı Huzur İçerisinde Oynandı"

Müsabakanın huzur içinde tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kafkas, "Başta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere, Emniyet Müdürümüz Orhan Çevik'e, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu'na ve Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz. Burada taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Stadyumu doldurdular, takımlarını sonuna kadar desteklediler, maç sonrası da sevinçlerini yaşadılar. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun adına bütün taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz" dedi.