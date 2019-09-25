Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.
3 ÜLKEDEN ORTAK TATBİKAT
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti.
1 EKİMDE BİTECEK
Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi. Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.