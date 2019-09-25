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Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin icra ettiği ortak askeri tatbikat devam ediyor.

25.09.2019 11:32

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

3 ÜLKEDEN ORTAK TATBİKAT

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti.

1 EKİMDE BİTECEK

Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi. Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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