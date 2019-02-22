Kafkas Kültür Derneği Sözcüsü Mutlu Akkaya, "Çerkesce Öğrenim Hayatı ile Korunmalı"

Kaynak: İHA

Kafkas Kültür Derneği Sözcüsü Mutlu Akkaya, Dünya Anadil Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çerkesçenin ancak ve ancak öğrenim hayatı ile korunması gerekmektedir" dedi.Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler(BM) Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 200 yılında 21 Şubat tarihini Dünya Anadil Günü ilan etti. Bugün 19 yıldır Dünyada dilsel farkındalık oluşturmak ve çok dilliliği teşvik etmek için kullanılıyor. Bugün bizler de anadilimiz olan Çerkesce (Adigedece) dilinin karşılaştığı sorunları ele alarak, Dünya Anadil Günü'nde bu sorunları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" diyen Kafkas Kültür Derneği Sözcüsü Mutlu Akkaya, "Bir dilin yok olmaması/yaşaması için o dilin öğrenim hayatına girmesi, bir disiplin çerçevesinde öğretilmesi gerekmektedir. Hepinizin bildiği gibi 155 yıl önce Çerkeslerin nüfusunun büyük bir bölümü soykırıma uğradı, bir bölümü de Anavatanı Kafkasya'dan ülkemize sürgün edildi. Çerkesler Anadolu'nun farklı bölgelerine yerleştirildiler. 1980 yılına kadar kültürünü ve dilini yaşatmakta zorluk çekmeyen, köylerde anadilini konuşan çerkesler, köyden kente göçün artmasıyla, anadilini konuşamaz, gelecek nesillere aktaramaz oldular. Bu nedenle Çerkesçenin ancak ve ancak öğrenim hayatı ile korunması gerekmektedir." ifadesinde bulundu.Akkaya, "2012 yılında mevzuatımıza yok olma tehlikesinde bulunan dillerin öğrenim hayatına girmesi amacıyla getirilen değişiklik ile ortaokullarda YAŞAYAN DİLLER VE LEHÇELER ADİGECE-ABAZACA seçmeli derslerin haftada iki saat olmak üzere öğrencilere öğretilmesi planlanmıştır. Bu değişiklik kapsamında ADİGECE-ABAZACA seçmeli derslerini seçen 10 öğrenciye sınıf açılarak bu derslerin eğitimi verilebilecektir. Bu değişikliği olumlu bulmakla birlikte bir dilin öğretilmesinin haftalık 2 saate indirgenmesi, gerekli materyallerin tedarik edilmemesi, eğitim öğretim faaliyeti için yeterince alt yapının oluşturulmaması, bu uygulamanın işlerliğini azaltmaktadır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Derneğimiz 2012 yılından itibaren dilimizin öğretilmesi kapsamında ciddi farkındalık çalışmaları yürütmüş, halen de bu çalışmalarını devam ettirmektedir. O tarihte 1 sınıf ile başlayan seçmeli ders sınıfları, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 18 sınıf, toplamda 220 öğrenciye ulaşmıştır. Fakat bu süreçte; ders seçmek isteyen öğrenciler ve aileleri ile bizler, yerelde birçok sorun ile karşı karşıya kaldık. Okul idarecilerinin öğrencilerin anayasal haklarını kullandırmama yönündeki gayretleri, bu sorunun başında gelmektedir.Değerli basın mensupları, ADİGECE-ABAZACA seçmeli derslerini seçen öğrencilerin, anadillerini öğrenmeleri için gerekli eğitimi almaları, onların anayasal haklarının gereğidir. Üstelik bu hakkın uygulanması, Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yasalaştırılarak desteklenmektedir. Buna rağmen yerelde okul idarecileri tarafından, bu uygulamaya karşı ayak diretilmesini ve çeşitli bahaneler öne sürülmesini gayrı hukuki bulmaktayız.Bugün burada sizler aracılığı ile başta Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlükleri, Milletvekillerimizi, Eğitim Sendikalarını, Okul İdarecilerini ve Öğretmenleri, öğrencilerin anayasal eğitim haklarını kullanırken karşılaştıkları problemlerin bir an önce çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyoruz.Bu vesile ile Çerkesçenin karşılaştığı sorunları sizler aracılığı ile kamuoyuna iletmeyi bir görev biliyor, Dünya Anadil Günü'nü kutluyoruz. - KAYSERİ