Kafkas Rüzgarı İzmir'de Esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, dünya çapında bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Gürcistan'ın efsane dans ve müzik topluluğu Rustavi, 10 Aralık Pazartesi akşamı sahneleyeceği nefes kesen gösteriyle 2108 yılını "muhteşem" uğurlayacak.

Tam 70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran grup, Paris'te 'Olympia', 'Player' ve 'Mogador', Londra'da 'Albert Hall', Roma'da 'Auditorium', New York'ta 'Bekon', Rusya'da Büyük Moskova Tiyatrosu ve St. Petersburg Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonları ile Chicago, Los Angeles, Milano, Tokyo, Kahire, Şanghay, Varşova, Berlin, Viyana, Prag ve Kudüs gibi kentlerde sahne aldı. Müzikleri, kostümleri, sahne ışıkları ve danslarıyla izleyenlere kendilerini hayran bırakan grubun koreograflığını, Gürcistan'ın efsane dansçısı Pridon Sulaberidze üstleniyor.

İzmir'de ilk kez sahne alacak Rustavi'nin gösterisi saat 20.00'de, AASSM Büyük Salon'da gerçekleştirecek.