Kafkas Üniversitesi Güvenlik Görevlilerine Eğitim Semineri

Kars Kafkas Üniversitesi
özel güvenlik görevlilerine eğitim semineri veriliyor.
Kafkas Üniversitesi ile Emniyet Müdürlüğü
'nün ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünü'nde konusunda uzman personeller bilgi ve birikimlerini Özel Güvenlik Görevlisi çalışanlarıyla paylaşıyor.
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Kafkas Üniversitesi bünyesinde çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK)'da görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalışanları katıldı.
Seminerde Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk ve Özel Kolluk ilişkisi, etkili iletişim, Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi hakları, Genel kolluk ile ilişkiler ve iletişim ile ilgili konular ele alındı. KAÜ'de düzenlenen seminer 2 gün sürecek. - KARS