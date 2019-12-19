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Kafkas Üniversitesi'nde Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliği

Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi'nde an etkinliği düzenlenecek.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:06 Kafkas Üniversitesi'nde Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliği
Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi'nde an etkinliği düzenlenecek.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de Sarıkamış Şehitlerini anma programları kapsamında 20 2019 tarihinde Türk Halk Müziği dinletisi yapılacak.

Şef Öğretim Görevlisi Erdem Hadi İrtürk ve Araştırma Görevlisi Hüseyin Yılmaz tarafından düzenlenecek olan etkinlik KAÜ yerleşkesinde bulunan Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 Aralık 2019 saat 19.00'da başlayacak. Etkinliğe tüm Karslılar davet edildi. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

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