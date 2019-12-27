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Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

27.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:18
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.
Rektör Kapu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçen Hüsnü Kapu, yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.
Kapu, "spor" kategorisindeki tercihi ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde "Kış Şöleni" fotoğrafı oldu.
Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür eden Kapu, "Fotoğraflar hepsi birbirinden güzel, insan seçerken zorlanıyor. Herkesin ilgi alanı biraz farklı oluyor, dolayısıyla biz kış memleketinde yaşadığımız için bu yöndeki fotoğrafları oyladım." dedi.
Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın

Kafkas Üniversitesi, Ali İhsan Öztürk, Hüseyin Yıldız, Rektör, Güncel

Kaynak: AA


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