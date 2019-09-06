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Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası (1)

SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay,...

06.09.2019 15:57 Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası (1)
SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay,  "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklama kararı vermedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaftancıoğlu'nun adliyeye giriş görüntüleri

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Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Kaynak: DHA

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