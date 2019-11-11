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Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim

Emniyet'in Koruma Şubesi tarafından sağlanan iki kişilik koruma ekibinin geri çekilmesi hakkında açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Demirden korksaydım trene binmezdim" dedi.

11.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:58

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin emniyetin talimatıyla geri çekilmesi hakkında ilk açıklama geldi. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demirden korksaydım trene binmezdim" yorumunda bulundu.

TBMM'DE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Korumalarının geçen cumartesi günü toplantı sırasında yaptığı tebligata göre, Kaftancıoğlu için 'Emniyet'in Koruma Şubesi' tarafından sağlanan iki kişilik koruma ekibi geri çekildi.

Seçim sürecinde ve sonrasında tehditler aldığı gerekçesiyle kendisine Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin, 9 Kasım'da sona erdirildiği belirtilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili TBMM'de soru önergesi verildi.

KAFTANCIOĞLU TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz konusu olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Politika, Güncel


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