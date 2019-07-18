18.07.2019 12:06
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KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI (1)

KAFTANCIOĞLU

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü:
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-Adliye önünde toplananlar


Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel

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