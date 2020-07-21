Kaftancıoğlu ve Odabaşı'ndan Fikirtepe'de kıraathane ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneyi ziyaret ederek, pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan ve normalleşme süreci ile birlikte açılan ancak 'oyun oynama' yasağı getirilen kıraathane esnafının sorunlarını dinledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu korona salgını nedeniyle zor günler geçiren küçük esnafın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'ni ziyaret etti. Kaftancıoğlu'na ziyareti sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP'li meclis üyeleri de eşlik etti. Fikirtepe sakinleri başta kentsel dönüşüm olmak üzere semtin sorunlarını, konut güvenliğine yönelik kaygılarını ve özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları geçim sıkıntılarını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Salgın sürecinin toplumun her kesimine, özellikle de küçük esnafa yaşattığı sıkıntılar oldukça ağır. Kıraathaneler açık ama oyun oynama kısıtlaması var. Kıraathane esnafının sorunlarını milletvekillerimiz aracılığıyla meclise taşıyacağız" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, Fikirtepe ile ilgili olarak göreve geldiği günden bu yana çözüme yönelik çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Firkitepe'deki sorunlar ve çözümleri üzerine görüştüğünü, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de düzenli toplantılar yaparak Fikirtepe'de yapılacaklar konusunda bir takvim oluşturduklarını ifade etti. - İSTANBUL