Kağan Eraslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Bayburt belediye başkan adayı Kağan Eraslan oldu. CHP adayı Kağan Eraslan, Bayburt belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bayburt belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Bayburt belediye başkan adayı Kağan Eraslan ile ilgili seçim sonuçları ve Bayburt belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Bayburt belediye başkan adayı Kağan Eraslan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bayburt belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bayburt aday yarışı ve Bayburt seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bayburt Seçim Bilgileri

Bayburt belediyesi için toplam sandık sayısının 84 olduğu belirlendi.

Bayburt belediyesi için açılan sandık sayısının ise 83 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bayburt belediyesi için katılım oranının ise % 79,28 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bayburt toplam seçmen sayısının ise 25.034 olduğu belirlendi.

Bayburt belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.846 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Kağan Eraslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bayburt belediye başkan adayı olarak gösterilen Kağan Eraslan, Bayburt yarışında % 1,67 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Kağan Eraslan toplamda 322 adet oy sayısına ulaştı.

Kağan Eraslan Kimdir?

Bayburt'ta 1994 yılında dünyaya gelen Kağan Eraslan, ilk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Universitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programından mezun olan Eraslan, 2015 yılında Sakarya Universitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü kazandı. Çeşitli kurumlarda çalışan ve sivil toplum örgütlerinde de görev alan Eraslan, lisans eğitimini 2018 yılında tamamladı.

CHP Bayburt belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.