Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş
'ın Japon
futbolcusu Shinji Kagawa
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti.
Beşiktaş'ın, Almanya
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund
'tan devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesiyle siyah-beyazlılara veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Beşiktaş taraftarları. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve takıma istediğim kadar katkı veremedim. Türkiye
'de her zaman güzel hatıralarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım." - İSTANBUL
Shinji Kagawa
, Beşiktaş
, Spor
Kaynak: İHA