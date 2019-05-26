Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş
'ın Japon
futbolcusu Shinji Kagawa
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti. Beşiktaş'ın, Almanya
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund
'tan devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesiyle siyah-beyazlılara veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Beşiktaş taraftarları. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve takıma istediğim kadar katkı veremedim. Türkiye
'de her zaman güzel hatıralarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım."
(İHA)
Shinji Kagawa
, Beşiktaş
, Güncel
Kaynak: İHA