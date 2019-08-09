Haberler» Spor» Haber

Kagawa Real Zaragoza'da

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza, Japon futbolcu Shinji Kagawa ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

09.08.2019 15:54 Kagawa Real Zaragoza'da
İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza, Japon futbolcu Shinji Kagawa ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund ile bonservisi konusunda yapılan anlaşmanın ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.
Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.

Shinji Kagawa, Real Zaragoza, İspanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:36   Sezonun golü Messi'den
16:31   Abdullah Avcı: "Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmaya geldik"
16:31   Altay'da Leandrinho tamam
16:29   Beşiktaşlı Halim Okta, Salihli'de futbol koordinatörü oldu
16:24   Abdullah Avcı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar
16:22   Marmaris, Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanıyor
16:16   Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı