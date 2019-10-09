Kagider 'tech talks' panellerini başlattı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen Tech Talks panellerinin ilki yapıldı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kadınların teknolojide, tarımda, ticarette, toplumda daha aktif yer almalarını hedefleyen 4T stratejisi çerçevesinde önemli bir adım atıldı. KAGİDER Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Strateji Grubu'nun girişimiyle hayata geçen KAGİDER Tech Talks panellerinin ilki İstanbul Levent'teki Workington'da yapıldı.

"Dijital Dönüşüme Davet" temasıyla gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü KAGİDER Başkan Yardımcısı ve Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Strateji Grubu Başkanı Tijen Mergen'in yaptığı panele konuşmacı olarak Pazarlama ve Yönetim Danışmanı Lale Saral Develioğlu, Migros Marka İletişim ve CRM Direktörü Kına Demirel , Danışman veiFourZero Technologies Kurucusu Ortağı Ali Tüzmen katıldılar. Panelde dijital dönüşümün ne anlama geldiği, nasıl bir süreç yaşandığı ve hangi sektörleri daha çok etkilediği gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca kadınların bu alandaki konumları ve teknolojiye erişimleri de tartışıldı.

Teknoloji ve dijitalleşme kadının güçlenmesi için önemli fırsat!

Etkinlikte bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, 4 T stratejisi kapsamında kadınların toplumda daha aktif yer almaları; tarımda, teknolojide ve ticarette işlerini büyütmeleri için çeşitli destekler vereceklerini, kadın girişimcilerin finansa erişimi konusunda farklı yatırımcı platformları ile çalışacaklarını ifade etti.

Kadınların teknoloji sektöründeki konumlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Erdem şöyle devam etti:

"KPMG Türkiye'nin de katılımıyla dünyada ilk kez gerçekleştirilen KPMG Küresel Kadın Liderler Araştırması, kadın liderlerin teknolojik devrime daha hazırlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan kadın liderlerin yanıtları erkek liderlere göre yeni teknolojilere daha hâkim olduklarını, yeni gelişmelere hızla uyum sağladıklarını, analitik düşünüp verilere dayalı karar aldıklarını gösteriyor. Araştırmaya göre, dijital çağa kadınlar damgasını vuracak. Bu sonuçlar aslında kadınların güçlenmesi için teknoloji ve dijitalleşmenin ne kadar önemli bir fırsat olduğunu bizlere gösteriyor. KAGİDER Tech Talks'larda amacımız hem üyelerimizin, kadın girişimcilerin dijital dönüşümüne yardımcı olmak, hem de kitlelere ulaşarak, kız çocuklarının ve kadınların bilim ve teknolojiye ilgilerini ve bilim konusunda çalışan, araştırma yapan kadın sayısını arttırmaktır."