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Kağıdın İzinde

Evin Sanat Galerisi 9 Ocak – 29 Şubat tarihleri arasında ülkemiz sanatının 20. yüzyıl ustaları ve günümüz sanatçılarını Kağıdın İzinde isimli sergide bir araya getirerek; kağıt üzerine ve kağıt ile üretilen eserleri izleyici ile buluşturuyor.

23.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:01 Kağıdın İzinde

Sergi kağıdın sanat ile olan ilişkisini; Evin Sanat Galerisi'nin temsil ettiği sanatçıların yanı sıra, çağını temsil eden usta isimlerin yapıtlarıyla izleyici karşına çıkaracak.

Kağıdın tarihine ve sanatçıların kağıt ile ürettikleri eserlerin evrenselliğine odaklanan sergi, kağıt üzerine üretilmiş yapıtların dışında, not kağıdına çizilmiş eskizleri, belki daha önce başka bir amaç için kullanılmış bir mukavva parçasına çizilmiş geçmişten notları ve yazışmaları da barındırıyor.

Kağıdın İzinde isimli sergide; Eren Eyüboğlu, Nuri İyem, Nasip İyem, Selim Turan, Avni Arbaş, Nedim Günsür, Neş'e Erdok, Cengiz Çekil, Rahmi Aksungur, Cansen Ercan, Temür Köran, Hakan Gürsoytrak, Buket Güreli, Nalan Yırtmaç, Zulal, Hakan Cingöz, Emin Turan, Setenay Alpsoy ve Uğur Daştan'ın çalışmaları yer alacak.

Çok yönlü bir malzeme olan kağıdın insanlık tarihinde akla gelebilen her alanda kullanılması ve hala kullanılmakta oluşu üzerine inşa edilen Kağıdın İzinde, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Evin Sanat Galerisi'nde görülebilecek. Lothar Müller'in Beyaz Büyü'de kağıt için dediği gibi; "Üzerine yazı yazabilir, çizebilir, baskı yapabiliriz; onu yırtabilir, buruşturabilir ya da katlayabiliriz. Kâğıt büyülü bir cisim ve başka hiçbir şey modern dünyanın gelişimine onun kadar katkı sağlamadı, hatta insanı bu denli değiştirmedi. Kutsal kitaplardan iskambil kâğıdına, banknottan gazeteye, tuvalet kâğıdından hisse senedine, boş sayfalardan başyapıtlara her alanda, her sınıfın, her an hayatında."

Kağıdın İzinde, izleyiciye hayatın her alanında yer etmiş bu yaygın malzemenin, sanatçının elinde geçirdiği dönüşümü gözlemleme fırsatı sunuyor.


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Kaynak: Bültenler

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